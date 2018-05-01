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На Второй Продольной в Волгограде «Мазда» врезалась в автосервис
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На Второй Продольной в Волгограде «Мазда» врезалась в автосервис 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда вчера, 30 апреля, вечером произошла авария с участием тех иномарок, в результате чего «Мазда» врезалась в автосервис. В больнице, п осведениям полицейских, оказалась женщина.
— В 17:35 35-летний водитель внедорожника Toyota Prado, двигаясь по улице Кубанской в сторону Балтийской на пересечении с улицей Рокоссовского не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Golf, за рулем которого находился 45-летний мужчина, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате Volkswagen врезался в Mazda 6 под управлением 34-летней женщины. После этого врезалась в строение, расположенное по адресу улица Рокоссовского, 29.
В результате аварии женщина, находившаяся за рулем Mazda, получила травмы и была доставлена в больницу с места происшествия.
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