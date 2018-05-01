На Второй Продольной в Волгограде «Мазда» врезалась в автосервис

В Дзержинском районе Волгограда вчера, 30 апреля, вечером произошла авария с участием тех иномарок, в результате чего « Мазда » врезалась в автосервис. В больнице, п осведениям полицейских, оказалась женщина. — В 17:35 35-летний водитель внедорожника Toyota Prado, двигаясь по улице Кубанской в сторону Балтийской на пересечении с улицей Рокоссовского не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Golf , за рулем которого находился 45-летний мужчина, — рассказали V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате Volkswagen врезался в Mazda 6 под управлением 34-летней женщины. После этого врезалась в строение, расположенное по адресу улица Рокоссовского, 29. В результате аварии женщина, находившаяся за рулем Mazda, получила травмы и была доставлена в больницу с места происшествия.