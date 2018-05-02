В Ельце насмерть разбился мотоциклист

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ельце Липецкой области, сообщает «Инфореактор».

По словам пользователей, сегодня около полуночи произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Орджоникидзе.

От полученных травм на месте происшествия скончался мотоциклист, а его пассажира госпитализировала бригада скорой помощи.