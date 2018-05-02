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В Ельце насмерть разбился мотоциклист
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В Ельце насмерть разбился мотоциклист 

Газета.Ru 1 час назад
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ельце Липецкой области, сообщает «Инфореактор».
По словам пользователей, сегодня около полуночи произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Орджоникидзе.
От полученных травм на месте происшествия скончался мотоциклист, а его пассажира госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
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