В Ельце насмерть разбился мотоциклист 

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ельце Липецкой области, сообщает «Инфореактор».
По словам пользователей, сегодня около полуночи произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Орджоникидзе.
От полученных травм на месте происшествия скончался мотоциклист, а его пассажира госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.