Следственный комитет назвал виновного в крупной аварии с 32 погибшими и пострадавшими

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела по крупной аварии на трассе «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека. Виновным признан 58-летний индивидуальный предприниматель — организатор автобусных перевозок по маршруту «Бийск-Новосибирск».

О завершении расследования сообщается на сайте Следственного управления СК по Алтайскому краю.

«По данным следствия, обвиняемый систематически направлял в междугородний рейс «Бийск — Новосибирск» и обратно только одного водителя автобуса. Для создания видимости соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, он выдавал два путевых листа, согласно которым в рейс по маршруту отправлялись якобы два водителя. Вечером 4 января 2017 года водитель автобуса Higer, двигаясь по федеральной трассе в Косихинском районе, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение управляемого им автобуса с автомобилем «ГАЗель» и пассажирским автобусом ЛАЗ, двигавшимися в обратном направлении», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщили в Следственном комитете, предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц»). Сам обвиняемый вины не признал, заметили в СК, однако собранные доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз позволили собрать доказательства, и дело будет передано в суд.

«Это [будет] после праздников. Вопрос заключается в том, когда подпишет заместитель руководителя это дело — либо 3-го, либо 4-го [мая]», — пояснили корреспонденту НГС в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.