Subaru фальсифицировала расход топлива у 903 автомобилей

Недавно японская автомобильная компания Subaru опубликовала официальные данные о расходе топлива у девятисот трёх автомобилей собственного производства. Однако, выяснилось, что все данные могли быть сфальсифицированы.

В настоящее время продолжается внутреннее расследование этого вопроса. Компания привлекла для этого специалистов из именитой юридической фирмы. Отметим, что инициаторами проведения расследования стали независимые автомобильные эксперты, которые просто не смогли поверить в указанные данные о расходе топлива. Кроме того, компания допустила грубую ошибку указав, что все предоставленные данные могут быть изменены после того, как машины пройдут финальное тестирование.

Отметим, что в тестировании участвовало девятьсот три автомобиля марки Subaru, которые выпускались в течение пяти лет начиная с 2012 года. Представители бренда уже официально принесли извинения всем автолюбителям и пообещали, что сделают всё возможное для того, чтобы раскрыть реальные характеристики автомобилей.