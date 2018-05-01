Ещё
Subaru фальсифицировала расход топлива у 903 автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Subaru фальсифицировала расход топлива у 903 автомобилей 

Daily-Motor 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Недавно японская автомобильная компания Subaru опубликовала официальные данные о расходе топлива у девятисот трёх автомобилей собственного производства. Однако, выяснилось, что все данные могли быть сфальсифицированы.
В настоящее время продолжается внутреннее расследование этого вопроса. Компания привлекла для этого специалистов из именитой юридической фирмы. Отметим, что инициаторами проведения расследования стали независимые автомобильные эксперты, которые просто не смогли поверить в указанные данные о расходе топлива. Кроме того, компания допустила грубую ошибку указав, что все предоставленные данные могут быть изменены после того, как машины пройдут финальное тестирование.
Отметим, что в тестировании участвовало девятьсот три автомобиля марки Subaru, которые выпускались в течение пяти лет начиная с 2012 года. Представители бренда уже официально принесли извинения всем автолюбителям и пообещали, что сделают всё возможное для того, чтобы раскрыть реальные характеристики автомобилей.
Daily-Motor: последние новости
Toyota готовится к запуску новой Corolla Porsche Cayman 718 замечен на тестовых испытаниях Porsche 911 предстал в эксклюзивном варианте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«АвтоВАЗ» повысил цены на LADA1
Движение на МКАД ограничили3
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение