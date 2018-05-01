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Баржа врезалась в опору моста в Татарстане: видео
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Баржа врезалась в опору моста в Татарстане: видео 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Татарстане баржа, следовавшая из Нижегородской области в Соликамск Пермского края, столкнулась с опорой автомобильного моста через Волгу.
Баржа врезалась в опору автомобильного моста в Татарстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по региону.
Инцидент произошел вечером 30 апреля на 1295 км Волги. Баржа выполняла рейс из Бора в Нижегородскогой области в Соликамск в Пермской.
«На судовом ходу произошел навал баржи на левую опору проходного пролета Займищенского автодорожного моста. В результате баржа получила вмятину по левому борту и утонул автосцеп», — сказано в сообщении экстренного ведомства.
На судне в момент произошедшего находилось 12 человек, никто их них не пострадал.
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