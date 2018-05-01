Баржа врезалась в опору моста в Татарстане: видео

В Татарстане баржа, следовавшая из Нижегородской области в Соликамск Пермского края, столкнулась с опорой автомобильного моста через Волгу.

Баржа врезалась в опору автомобильного моста в Татарстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 30 апреля на 1295 км Волги. Баржа выполняла рейс из Бора в Нижегородскогой области в Соликамск в Пермской.

«На судовом ходу произошел навал баржи на левую опору проходного пролета Займищенского автодорожного моста. В результате баржа получила вмятину по левому борту и утонул автосцеп», — сказано в сообщении экстренного ведомства.

На судне в момент произошедшего находилось 12 человек, никто их них не пострадал.