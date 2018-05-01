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В мост через Волгу на трассе М-7 под Казанью врезалась баржа
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В мост через Волгу на трассе М-7 под Казанью врезалась баржа 

Казанский репортер 57 минут назад
В опору автомобильного моста под Казанью на трассе М-7 врезалась баржа. На судне находились 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС РТ. Сигнал о бедствии спасателям поступил в 21.44 30 апреля. Как выяснилось происшествие случилось полутора часами ранее, около 20:00. Баржа столкнулась левой опорой Займищенскогомоста и получила вмятину, однако обошлось без пробоины. — Название судна — теплоход От-2443 с баржами б-195, 206, 231,162. У баржи б-162 утонул автосцеп, это устройство для сцепления баржи. Судно совершало рейс Бор (Нижегородская область) — Соликамск (Пермский край), следовало порожним. На судне 12 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в МЧС. — Буксир-толкач и 4 баржи находятся на месте происшествия. Задержки и препятствия движению другим судам нет. Всего привлечены 14 человек и 4 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человек и одна машина. Специалисты республиканского минтранса и дорожники осмотрели мост и установили, что конструкция повреждений не получила. Прекращение или ограничение движение на этом участке не требуется. Сегодня, 1 мая Росавтодор создал комиссию по детальному обследованию моста.
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