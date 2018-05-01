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Ожесточенное противостояние водителей на Варшавском шоссе попало на видео
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Ожесточенное противостояние водителей на Варшавском шоссе попало на видео 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел дорожный конфликт, произошедший, по утверждению автора видео, в минувшее воскресенье, 29 апреля, неподалеку от деревни Сахарово, расположенной в Троицком административном округе в Новой Москве.
Судя по всему, между водителями, ехавшими по Варшавскому шоссе, возникло недопонимание и мужчины решили расставить точки над «i» в очной беседе, немедленно перешедшей в драку.
Первый удар был нанесен водителем «Волги», однако сразу после этого инициатива перешла к его сопернику из "Лады", который сумел повалить противника борцовским приемом, после чего обрушил на него град ударов.
Временно сокрушенный мужчина нашел в себе силы перейти в контратаку, но не добился решающего успеха и пропустил еще несколько ударов пока очевидцы разнимали дерущихся.
В итоге участники конфликта покинули место поединка.
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