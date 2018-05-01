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АвтоВАЗ снова увеличил цены на все автомобили
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АвтоВАЗ снова увеличил цены на все автомобили 

Wroom.ru 55 минут назад
Фото: Wroom.ru
АвтоВАЗ поднял рекомендованные цены на все автомобили "Лада". Новые прайс-листы действуют с первого мая.
Автомобили «Гранта», «Калина», «Приора», «Ларгус» и «Нива» подорожали на 10 тысяч рублей. Например, самая скромная "Лада Гранта" с восьмиклапанным мотором теперь стоит 409 900 рублей, а цены «Ларгус» начинаются с 554 900 рублей.
По 15 тысяч рублей прибавили модели «Веста», XRAY, а также «Ларгус Кросс». За седан "Лада Веста" в базовой комплектации теперь придётся заплатить 584 900 рублей, а хэтчбек XRAY обойдётся как минимум в 629 900 рублей.
Цены на автомобили марки «Лада» с 01.05.2018МодельАктуальная цена базовой версии, руб. Изменение, руб. Лада Гранта 409 900 +10 000 Лада Калина 460 900 +10 000 Лада Калина Кросс 545 800 +10 000 Лада Ларгус 554 900 +10 000 Лада Ларгус Кросс 704 900 +15 000 Лада 4х4 409 900 +10 000 Лада Приора 424 900 +10 000 Лада Веста 584 900 +15 000 Лада Веста SW 669 900 +15 000 Лада Веста SW Кросс 795 900 +15 000 Лада XRAY 629 900 +15 000  Это второе повышение цен на автомобили «Лада» с начала года: в январе все машины марки подорожали на 8–15 тысяч рублей. А в середине апреля АвтоВАЗ увеличил стоимость трёхдверной «Нивы».
По статистике АЕБ, за первые три месяца этого года спрос на «Лады» вырос на 29% — российские дилеры продали 79114 автомобилей. Нынешнее повышение цен вряд ли существенно повлияет на интерес к машинам марки, так как основные конкуренты «Лады» также подорожали. Например, в течение последних двух недель выросли цены на автомобили Hyundai и Renault.
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