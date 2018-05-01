Тело полицейского, утонувшего осенью 2017 года, найдено в Аргазях

Тело мужчины было обнаружено 30 апреля в водохранилище Аргази. В отделе МВД подтвердили, что найдено тело сотрудника полиции, которого спасатели искали осенью 2017 года.

«Факт подтверждаем. 1 ноября был случай: они утонули, спасая других. Сегодня утром обнаружили тело в Аргазях. Это был сотрудник полиции». — сообщили в пресс-службе межмуниципального отдел МВД России «Кыштымский».

Напомним, 1 ноября 2017 года на озере Аргази в Аргаяшском районе произошло ЧП. Лодка, в которой находилось пятеро человек, перевернулась из-за сильной волны. Неподалеку находилась еще одна лодка с двумя полицейскими, которые приехали порыбачить. Мужчины подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу, однако из-за перегруза судно полицейских опрокинулось в 200 метрах от берега. Спастись удалось лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки.