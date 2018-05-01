Видео: «Роллс-Ройс» с полуголыми девицами врезался в витрину магазина

В испанской Майорке британский турист врезался в табачную лавку на своем « Роллс-Ройсе » стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов. В момент аварии в салоне роскошного кабриолета находились две девушки в бикини. Инцидент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как водитель шикарного авто с открытым верхом не справляется с управлением и разносит витрину магазинчика. При этом в кадр попадает полуголая девица, находившаяся на переднем пассажирском сидении.

Как сообщает британская газета The Mirror, виновник аварии и его спутницы, похожие на латиноамериканок, скрылись с места происшествия, бросив покореженный «Роллс-Ройс».

Личность водителя установлена, в настоящее время его разыскивает полиция.

По свидетельству очевидцев, в машине громко играла музыка, а две красотки в бикини танцевали в ней и делали селфи.

Менеджер ресторана, расположенного рядом с табачной лавкой, сообщил, что автомобиль каким-то чудом миновал его заведение, в котором в тот момент находилось примерно 20 человек.