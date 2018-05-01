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За пьяную езду пенсионеру из Соль-Илецка грозит два года тюрьмы
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За пьяную езду пенсионеру из Соль-Илецка грозит два года тюрьмы 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Инспектор ДПС в Соль-Илецке остановил 67-летнего мужчину на ВАЗе в состоянии алкогольного опьянения. На момент задержания местные житель не имел права управления транспортным средством.
В областном УМВД сообщают, что год назад пенсионера уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда мужчину лишили водительских прав сроком на 1 год и 6 месяцев и наложили на него штраф в размере 30 тыс. рублей. Но это водителя не остановило: он снова сел за руль пьяным.
По факту нарушения правоохранители возбудили в отношении пенсионера уголовное дело и направили в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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