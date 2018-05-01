За пьяную езду пенсионеру из Соль-Илецка грозит два года тюрьмы

Инспектор ДПС в Соль-Илецке остановил 67-летнего мужчину на ВАЗе в состоянии алкогольного опьянения. На момент задержания местные житель не имел права управления транспортным средством. В областном УМВД сообщают, что год назад пенсионера уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда мужчину лишили водительских прав сроком на 1 год и 6 месяцев и наложили на него штраф в размере 30 тыс. рублей. Но это водителя не остановило: он снова сел за руль пьяным. По факту нарушения правоохранители возбудили в отношении пенсионера уголовное дело и направили в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.