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СМИ: в Пакистане произошло ДТП с участием машины американского дипломата
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СМИ: в Пакистане произошло ДТП с участием машины американского дипломата 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Второе за месяц ДТП с участием сотрудника посольства США в Пакистане произошло в ночь на понедельник, два человека получили травмы, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на медицинские службы.
Согласно эти данным, внедорожник, в котором находился второй секретарь американской дипмиссии по имени Чак Рек Осборн, протаранил мотоцикл в Исламабаде. Пострадавшие в результате аварии двое местных жителей были экстренно доставлены в Институт медицинских наук Пакистана, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Как информировал телеканал, полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Пока нет ясности, по чьей вине произошло ДТП, однако, как заверили в правоохранительных органах, по завершении следствия «виновные будут наказаны по всей строгости закона».
В апреле военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде совершил наезд на мотоцикл в окрестностях пакистанской столицы. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, а его двоюродный брат был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Следствие полагает, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения — дипломат пересек дорогу на красный свет. После аварии он попытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен на первом же КПП. Военный атташе не был арестован ввиду наличия у него дипломатического иммунитета. В конце апреля власти Пакистана внесли имя атташе в список лиц, которым запрещено покидать страну.
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