Движение на МКАД ограничили

Три автомобиля и автобус столкнулись на 24-м км МКАД; движение в районе аварии ограничено. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"На 24-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей и автобуса", — сказали в пресс-службе.

В результате аварии один человек получил травмы. "Пассажиры автобуса не пострадали", — уточнили в пресс-службе управления.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ДТП ограничено движение по двум полосам.