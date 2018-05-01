Движение на МКАД ограничили 

Три автомобиля и автобус столкнулись на 24-м км МКАД; движение в районе аварии ограничено. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
"На 24-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей и автобуса", — сказали в пресс-службе.
В результате аварии один человек получил травмы. "Пассажиры автобуса не пострадали", — уточнили в пресс-службе управления.
В ведомстве подчеркнули, что в результате ДТП ограничено движение по двум полосам.
"На месте работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд автотранспорта", — сказал собеседник.