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Движение на МКАД ограничили
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Движение на МКАД ограничили 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три автомобиля и автобус столкнулись на 24-м км МКАД; движение в районе аварии ограничено. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
"На 24-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей и автобуса", — сказали в пресс-службе.
В результате аварии один человек получил травмы. "Пассажиры автобуса не пострадали", — уточнили в пресс-службе управления.
В ведомстве подчеркнули, что в результате ДТП ограничено движение по двум полосам.
"На месте работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд автотранспорта", — сказал собеседник.
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