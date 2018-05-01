В Крыму в жутком ДТП смяло жигули

В результате аварии в отечественном авто полностью смяло переднюю часть, у иномарки разбита левая передняя часть. Кроме того, на фото, размещенных в соцсетях, видно, что лобовое стекло машины разбито изнутри. Как отмечают автолюбители, это может свидетельствовать о том, что водитель и пассажир Lanos не были пристегнуты. Скорее всего, пишут очевидцы, удар был лобовым и пришелся на водительскую сторону обеих авто.

Кроме того, пользователи соцсетей предполагают, что ДТП произошло на одной из сельских улиц, где невозможно разогнаться. Скорее всего, предполагают автолюбители, ни один из водителей вовремя не начал тормозить.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.