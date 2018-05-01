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Байкер попал в лобовое столкновение, увернувшись от пешеходов в Краснодаре. Видео
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Байкер попал в лобовое столкновение, увернувшись от пешеходов в Краснодаре. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем в минувший понедельник, 30 апреля, на Ростовском шоссе в Краснодаре.
На записи, сделанной регистратором, видно, что мотоциклист попытался обогнать фуру по разделительной полосе. В этот момент он заметил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть вне зоны перехода.
Байкеру удалось избежать серьезного столкновения с людьми, однако через пару мгновения двухколесное транспортное средство влетело во встречный автомобиль Toyota Camry, водитель которого никак не ожидал подобного развития событий. От удара мотоциклист перелетел через капот машины.
Известно, что Александр Т., управлявший Kawasaki, отделался ушибами, о других пострадавших в ДТП не сообщается.
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