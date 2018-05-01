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В Москве госавтоинспекторы помогли доставить беременную в роддом
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В Москве госавтоинспекторы помогли доставить беременную в роддом 

РИАМО 59 минут назад
Госавтоинспекторы столицы помогли доставить беременную, которой срочно требовалась медицинская помощь, в родильный дом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
К сотрудникам полиции на 78-м км МКАД обратился за помощью гражданин. Взволнованный мужчина рассказал, что у его дочери, которая находилась в машине, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.
«Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила здорового ребенка. Сейчас родители выбирают имя новорожденной дочке. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.
Госавтоинспекторы присутствовали при выписке мамы с ребенком из родильного дома. Они поздравили новоиспеченную маму и пожелали ей и малышке крепкого здоровья и тепла семейного очага, а также преподнесли полезный подарок — детское автокресло.
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