В Москве госавтоинспекторы помогли доставить беременную в роддом

Госавтоинспекторы столицы помогли доставить беременную, которой срочно требовалась медицинская помощь, в родильный дом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

К сотрудникам полиции на 78-м км МКАД обратился за помощью гражданин. Взволнованный мужчина рассказал, что у его дочери, которая находилась в машине, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.

«Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила здорового ребенка. Сейчас родители выбирают имя новорожденной дочке. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.

Госавтоинспекторы присутствовали при выписке мамы с ребенком из родильного дома. Они поздравили новоиспеченную маму и пожелали ей и малышке крепкого здоровья и тепла семейного очага, а также преподнесли полезный подарок — детское автокресло.