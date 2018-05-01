Британский миллионер в компании полуголых красоток разнес табачную лавку. Видео

В минувшее воскресенье, 29 апреля, в мальоркскую табачную лавку, разбив стеклянные двери, задним ходом вломился роскошный кабриолет. Очевидцы утверждают, что водитель потерял контроль над автомобилем, поскольку его отвлекали пассажирки — девушки, одетые в бикини.

После аварии виновник и его спутницы успели скрыться пешком до приезда полиции, которая уже выяснила личность водителя. Им оказался британский миллионер Джоди Сандерс, который регулярно публикует на своей странице в фейсбуке кадры своей красивой жизни: дорогие яхты, спортивные автомобили, шумные вечеринки с шампанским и полуголые девицы.

Кабриолет Rolls Royce Dawn Coupe доставлен в полицейский участок и ждет своего владельца, которому, похоже, грозит крупный штраф.