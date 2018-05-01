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Британский миллионер в компании полуголых красоток разнес табачную лавку. Видео
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Британский миллионер в компании полуголых красоток разнес табачную лавку. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшее воскресенье, 29 апреля, в мальоркскую табачную лавку, разбив стеклянные двери, задним ходом вломился роскошный кабриолет. Очевидцы утверждают, что водитель потерял контроль над автомобилем, поскольку его отвлекали пассажирки — девушки, одетые в бикини.
После аварии виновник и его спутницы успели скрыться пешком до приезда полиции, которая уже выяснила личность водителя. Им оказался британский миллионер Джоди Сандерс, который регулярно публикует на своей странице в фейсбуке кадры своей красивой жизни: дорогие яхты, спортивные автомобили, шумные вечеринки с шампанским и полуголые девицы.
Кабриолет Rolls Royce Dawn Coupe доставлен в полицейский участок и ждет своего владельца, которому, похоже, грозит крупный штраф.
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