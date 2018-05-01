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В центре Оренбурга ночью мотоциклист въехал в Kia Rio
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В центре Оренбурга ночью мотоциклист въехал в Kia Rio 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня в полночь на ул. 8 марта возле ТЦ «Восход» байкер столкнулся белой Kia Rio.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет. Очевидцы произошедшего в соцсетях пишут, что виновницей аварии стала девушка, управляющая Kia Rio. Она пыталась развернуться в неустановленном месте с правого ряда, тогда как навстречу ехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Он не успел отреагировать на резкий маневр водителя и врезался в авто.
Знакомые пострадавшего байкера пишут, что он отделался ушибами. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей накануне аварии.
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