В центре Оренбурга ночью мотоциклист въехал в Kia Rio

Сегодня в полночь на ул. 8 марта возле ТЦ «Восход» байкер столкнулся белой Kia Rio.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет. Очевидцы произошедшего в соцсетях пишут, что виновницей аварии стала девушка, управляющая Kia Rio. Она пыталась развернуться в неустановленном месте с правого ряда, тогда как навстречу ехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Он не успел отреагировать на резкий маневр водителя и врезался в авто.