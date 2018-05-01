Ещё
Пенсионер-велосипедист попал под колеса «семерки» в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионер-велосипедист попал под колеса «семерки» в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
ДТП произошло сегодня в 10.30 во дворе дома № 19 по улице Текстильщиков. 84-летнего велосипедиста отправили в больницу с черепно-мозговой травмой.
По предварительным данным, пенсионера на велосипеде сбил 33-летний водитель ВАЗ-2107. Все детали произошедшего сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. Специалисты обращают внимание на увеличение количества аварий, связанных с открытием велосезона.
Подобное происшествие случилось во дворе дома на ул. Кувшиновской, 8а вечером 26 апреля. Автомобиль сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Накануне днем 54-летний велосипедист обратился в городскую больницу. С переломом правой голени его госпитализировали.
Вологда.рф: последние новости
Бывший глава вологодской полиции разбился на машине В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым На самых аварийных участках трасс на Вологодчине установят видеокамеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
«Мост глупости» калечит машины7
«АвтоВАЗ» повысил цены на LADA1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение