Пенсионер-велосипедист попал под колеса «семерки» в Вологде

ДТП произошло сегодня в 10.30 во дворе дома № 19 по улице Текстильщиков. 84-летнего велосипедиста отправили в больницу с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, пенсионера на велосипеде сбил 33-летний водитель ВАЗ-2107. Все детали произошедшего сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД . Специалисты обращают внимание на увеличение количества аварий, связанных с открытием велосезона.

Подобное происшествие случилось во дворе дома на ул. Кувшиновской, 8а вечером 26 апреля. Автомобиль сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Накануне днем 54-летний велосипедист обратился в городскую больницу. С переломом правой голени его госпитализировали.