25-летний курянин чутъ не погиб слетев с трассы на мотоцикле

Утром, 30 апреля на номер «Службы спасения — 112» поступила информация о ДТП. В аварию попал молодой мотоциклист.

Происшествие произошло в селе Охочевка Щигровского района. Как стало понятно спасателям по приезду на место дорожно-транспортного происшествия, 25-летний водитель мотоцикла «ВЕЛС» не справился с управлением: двухколесный железный конь съехал в кювет и опрокинулся.