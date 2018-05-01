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25-летний курянин чутъ не погиб слетев с трассы на мотоцикле
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25-летний курянин чутъ не погиб слетев с трассы на мотоцикле 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Утром, 30 апреля на номер «Службы спасения — 112» поступила информация о ДТП. В аварию попал молодой мотоциклист.
Происшествие произошло в селе Охочевка Щигровского района. Как стало понятно спасателям по приезду на место дорожно-транспортного происшествия, 25-летний водитель мотоцикла «ВЕЛС» не справился с управлением: двухколесный железный конь съехал в кювет и опрокинулся.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, молодой курянин, управлявший мотоциклом, получил травмы и был доставлен в больницу.
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