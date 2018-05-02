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Три человека погибли в результате ДТП под Нижним Тагилом в Свердловской области
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Три человека погибли в результате ДТП под Нижним Тагилом в Свердловской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости УрФО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП на 167-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. Авария произошла в ночь на среду, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 167-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель автомобиля Toyota Accord, следуя со стороны поселка Горноуральский в сторону города Серов не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства. Автомобиль получил значительные механические повреждения, водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.
"Установлено, что водителем был мужчина 1985 года рождения с водительским стажем 15 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности один раз по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности». Водитель и пассажиры — женщины 1977 и 1995 года рождения — не были пристегнуты ремнями безопасности", — уточнили в управлении.
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