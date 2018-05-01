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Более 100 водителей Uber обвинили в сексуальных домогательствах
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Более 100 водителей Uber обвинили в сексуальных домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По меньшей мере 103 водителя Uber в США были обвинены в сексуальных домогательствах или изнасилованиях за последние четыре года, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, многих водителей сейчас разыскивает полиция. 31 человек был осужден за преступления сексуального характера или изнасилование. По десяткам дел идут слушания в суде.
Отмечается, что водители зачастую пользовались тем, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые женщины, обвинявшие водителей в изнасиловании, отмечали, что на тот момент были без сознания.
Ранее сообщалось, что водитель Uber из Ливана изнасиловал свою клиентку — дипломата из Великобритании.
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