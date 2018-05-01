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Револьвер и патроны обнаружили в автомобиле в Москве
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Револьвер и патроны обнаружили в автомобиле в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские остановили автомобиль Nissan Almera в районе Капотня в столице, на заднем сидении машины они обнаружили револьвер, патроны и кинжал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 29 апреля в 18:00 по адресу: Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 30, сотрудниками 4 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД была остановлен автомобиль Nissan Almera, под управлением владельца 1967 года рождения.
«В ходе осмотра машины на заднем сидении и на полу обнаружены и изъяты револьвер с маркировкой «Наган-С» «РСФСР Пер Тул ОР Завод 1921», калибра 7,62 миллиметра, патроны с маркировкой «V» — 47 штук, патроны с маркировкой «38 70» — 16 штук, патроны с маркировкой «38 71» — 16 штук, две коробки с патронами, предположительно, для пистолета ПМ, кинжал», — сказал собеседника агентства.
Он добавил, что мужчина задержан под подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».
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