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Собака покусала ребенка в Ленинском районе
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Собака покусала ребенка в Ленинском районе 

РИАМО 1 час назад
В подмосковном Ленинском районе собака покусала несовершеннолетнюю девочку, ребенок находится в больнице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Он сообщил, что в дежурную часть УМВД России по Ленинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение была доставлена несовершеннолетняя девочка с телесными повреждениями.
«Прибывшие на место полицейские установили, что ребенка укусила собака породы мастиф», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.
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