Собака покусала ребенка в Ленинском районе

В подмосковном Ленинском районе собака покусала несовершеннолетнюю девочку, ребенок находится в больнице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он сообщил, что в дежурную часть УМВД России по Ленинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение была доставлена несовершеннолетняя девочка с телесными повреждениями.

«Прибывшие на место полицейские установили, что ребенка укусила собака породы мастиф», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.