2 мая ограничат движение на автодороге Магнитогорск-Кизильское

Со 2 мая по 30 сентября 2018 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств на 10 км автомобильной дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай Башкортостана, — сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Неудобства для автомобилистов связаны с выполнением планово-предупредительного ремонта мостового перехода через реку Сухая.

Напомним, что с 28 апреля подобные ограничения для машин ввели на мостах через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка.