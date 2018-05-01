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2 мая ограничат движение на автодороге Магнитогорск-Кизильское
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2 мая ограничат движение на автодороге Магнитогорск-Кизильское 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Со 2 мая по 30 сентября 2018 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств на 10 км автомобильной дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай Башкортостана, — сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Неудобства для автомобилистов связаны с выполнением планово-предупредительного ремонта мостового перехода через реку Сухая.
Напомним, что с 28 апреля подобные ограничения для машин ввели на мостах через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка.
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