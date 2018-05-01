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Московские гаишники выручили рожавшую на МКАД женщину
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Московские гаишники выручили рожавшую на МКАД женщину 

Мослента 2 часа назад
Московские автоинспекторы доставили в родильный дом женщину, которая начала рожать на 78-м километре МКАД. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
За помощью к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что у его дочери, находящейся в машине, начались роды. Инспекторы, учтя самочувствие женщины и пробки в этом районе, пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, используя свое право беспрепятственного проезда, оперативно доставили ее в роддом.
Женщина родила здоровую девочку. При выписке ее поздравили сотрудники полиции, также матери подарили детское автокресло.
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