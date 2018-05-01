Столичные госавтоинспекторы помогли доставить беременную женщину в роддом

«К сотрудникам полиции на 78-м км МКАД обратился за помощью гражданин. Взволнованный мужчина рассказал, что у его дочери, которая находилась в машине, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.

Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь.

Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила девочку. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.