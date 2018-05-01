Ещё
Столичные госавтоинспекторы помогли доставить беременную женщину в роддом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Столичные госавтоинспекторы помогли доставить беременную женщину в роддом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 24 минуты назад
«К сотрудникам полиции на 78-м км МКАД обратился за помощью гражданин. Взволнованный мужчина рассказал, что у его дочери, которая находилась в машине, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.
Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь.
Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила девочку. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.
»Госавтоинспекторы присутствовали при выписке мамы с ребенком из родильного дома. Сотрудники полиции поздравили новоиспеченную маму и пожелали ей и малышке крепкого здоровья и тепла семейного очага, а также преподнесли полезный подарок — детское автокресло", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
«Профилактические ликбезы» на нерегулируемых пешеходных переходах проводят севастопольские ЮИДовцы В Кабардино-Балкарии дежурит детский дорожный патруль безопасности Пожилая жительница Нижегородской области поблагодарила госавтоинспекторов за помощь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
«Мост глупости» калечит машины7
«АвтоВАЗ» повысил цены на LADA1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение