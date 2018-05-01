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Львица едва не вскрыла дверь автомобиля с туристами в ЮАР. Видео
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Львица едва не вскрыла дверь автомобиля с туристами в ЮАР. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец запечатлел на видео любопытную львицу, едва не открывшую дверь автомобиля, в котором находились туристы — описываемые события произошли на днях в национальном парке Крюгера в ЮАР.
Как рассказал автор ролика, около пяти часов утра он ехал со своими друзьями на нескольких машинах по территории заповедника.
В какой-то момент они обнаружили группу из полутора десятков львов, расположившихся на обочине.
Люди подъехали поближе и остановились, чтобы понаблюдать за животными.
Одна из львиц проявила интерес к автомобилю. Походив вокруг, она предприняла несколько попыток открыть дверь, зацепив зубами ручку.
К счастью для путешественников, большая кошка не добилась успеха. Водитель решил не испытывать судьбу и переместил транспортное средство подальше от любопытной большой кошки.
"Всегда держите свои двери запертыми, когда вокруг эти ребята", — прокомментировали произошедшее сотрудники старейшего нацпарка ЮАР.
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