Мотоциклист влетел в автомобиль, уворачиваясь от пешеходов

В Сети появилось видео, на котором мотоциклист выезжает на встречную полосу и врезается в легковой автомобиль.

На кадрах, запечатленных видеорегистратором, видно, что мотоциклист пытался обогнать фуру по разделительной полосе, но заметив двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте, был вынужден выехать на встречную полосу. В результате мотоцикл Kawasaki влетел на полном ходу в автомобиль Toyota Camry, водитель которого никак не ожидал такого поворота событий.

От удара мотоциклист перелетел через капот машины, но в итоге отделался ушибами, сообщает «Вести.ру»

Инцидент произошел 30 апреля на Ростовском шоссе в Краснодаре.