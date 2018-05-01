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Мотоциклист влетел в автомобиль, уворачиваясь от пешеходов
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Мотоциклист влетел в автомобиль, уворачиваясь от пешеходов 

Ридус 58 минут назад
В Сети появилось видео, на котором мотоциклист выезжает на встречную полосу и врезается в легковой автомобиль.
На кадрах, запечатленных видеорегистратором, видно, что мотоциклист пытался обогнать фуру по разделительной полосе, но заметив двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте, был вынужден выехать на встречную полосу. В результате мотоцикл Kawasaki влетел на полном ходу в автомобиль Toyota Camry, водитель которого никак не ожидал такого поворота событий.
От удара мотоциклист перелетел через капот машины, но в итоге отделался ушибами, сообщает «Вести.ру».
Инцидент произошел 30 апреля на Ростовском шоссе в Краснодаре.
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