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На пензенской трассе «повстречались» «Приора» и грузовой мотоблок
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На пензенской трассе «повстречались» «Приора» и грузовой мотоблок 

PNZdrive 39 минут назад
Фото: PNZdrive
В Кузнецком районе Пензенской области спасатели регионального МЧС помогали участникам дорожной аварии на 743 километре трассы М5 «Урал».
По данным пресс-службы ГУ МЧС, 30 апреля в 21:56 по московскому времени на пульт дежурного поступило сообщение об аварии: проезжую часть не поделили отечественная легковушка «Лада Приора» и грузовой мотоблок. Из-за ДТП пострадал человек.
«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области выезжали пять спасателей и одна единица техники», — сообщает пресс-служба управления.
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