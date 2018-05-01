На пензенской трассе «повстречались» «Приора» и грузовой мотоблок

В Кузнецком районе Пензенской области спасатели регионального МЧС помогали участникам дорожной аварии на 743 километре трассы М5 «Урал».

По данным пресс-службы ГУ МЧС, 30 апреля в 21:56 по московскому времени на пульт дежурного поступило сообщение об аварии: проезжую часть не поделили отечественная легковушка « Лада Приора» и грузовой мотоблок. Из-за ДТП пострадал человек.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области выезжали пять спасателей и одна единица техники», — сообщает пресс-служба управления.