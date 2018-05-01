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Volkswagen создаст чехлы для мобильных телефонов из разбитых автомобилей
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Volkswagen создаст чехлы для мобильных телефонов из разбитых автомобилей 

Auto.Today 40 минут назад
Фото: Auto.Today
Считается, что современные смартфоны — один из главных факторов, который постоянно отвлекает водителей во время движения по общедоступным дорогам. Тем более с расширением возможностей телефонов коэффициент «отвлечения» значительно увеличивается.
Недавно Швеция ввела запрет на использование мобильных телефонов за рулем транспортного средства, что согласно последним отчетам, заставляют водителя в 23 раза чаще сбиваться и отвлекаться от дороги, тем самым вызывая непредвиденные происшествия и аварийные ситуации. Поэтому, чтобы уменьшить количество столкновений, Volkswagen решила заказать выпуск 153 «разбитых случаев». К сожалению, это не шуточное название, поскольку все реализованные бампера для iPhone 8 будут состоять из автомобильных обломков. Стоимость каждого чехла составит порядка 23 евро и вся выручка будет направлена на реабилитацию жертв автомобильных катастроф. Остается только ожидать, простимулирует ли разбитый металлический бампере сосредоточиться на вождении.
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