Volkswagen создаст чехлы для мобильных телефонов из разбитых автомобилей

Считается, что современные смартфоны — один из главных факторов, который постоянно отвлекает водителей во время движения по общедоступным дорогам. Тем более с расширением возможностей телефонов коэффициент «отвлечения» значительно увеличивается.