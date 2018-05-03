Иномарки против отечественного автопрома: два ДТП в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Две аварии с участием отечественных автомобилей и иномарок произошли накануне в Судаке и Евпатории, в результате происшествий пострадали два человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России.
Лобовое столкновение автомобилей Лада-Калина и Volkswagen Touareg произошло в среду вечером на трассе Судак-Грушевка в районе села Дачное. В аварии пострадал 58-летний водитель Лады, житель Судака. С ушибом грудной клетки его госпитализировали в Судакскую больницу.
Еще одно ДТП произошло накануне вечером в Евпатории — на Новоселовском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Прибывшие на место спасатели обеспечили противопожарную безопасность на месте аварии.
В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗ-2114 — 48-летняя жительница Евпатории получила ушибленную рану правого коленного сустава. От госпитализации отказалась.