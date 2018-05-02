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Два подростка на велосипеде попали под колеса иномарки под Багратионовском
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Два подростка на велосипеде попали под колеса иномарки под Багратионовском 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Калининград, 2 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участие двух подростков произошло под Багратионовском: автомобилистка сбила двух школьников на велосипеде.
Автомобильное происшествие случилось в понедельник, 30 апреля, в поселке Медовом, передает пресс-служба регионального УМВД.
Так, автомобиль марки Toyota, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, сбил велосипед с двумя 13-летними подростками. Школьники выехали на встречу авто со второстепенной дороги.
Работники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.
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