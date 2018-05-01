В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли двое

В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли два человека

В результате столкновения грузовика с прицепом и двух легковых автомобилей на 567-м км трассы Москва — Санкт-Петербург два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Новгородской области.

«Предварительно, шофёр грузовика Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Kuga и Range Rover», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

Как уточняется, в результате ДТП на месте происшествия от травм погибли два пассажира Ford Kuga. Водители автомобилей Ford Kuga и Range Rover с серьёзными ранениями доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.