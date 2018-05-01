«Буйный пациент»: челябинские зоозащитники отпустили суслика, сбитого машиной 

Суслик, попавший в приют «Спаси меня» с черепно-мозговой травмой, уже выздоровел и отпущен на волю. Об этом сообщил на своей странице в соцсети зоозащитник Карен Даллакян.
— Пациент буйный и неблагодарный — ломал клетку, свистел в помещении, бегал по салону автомобиля, оказывал сопротивление при задержании. Короче, пациент в прекрасной форме, чего не скажешь о клетке. Расстались мы с ним в полях к обоюдному облегчению, — пишет Ольга Леонтьева.
Суслик попал под колёса автомобиля в середине апреля. Неравнодушный автомобилист, увидев, что двигавшаяся впереди машина сбила зверька, подобрал его и отвёз к Карену Даллакяну. У найдёныша наблюдалось маятниковое движение глаз, он ничего не соображал. Ему оказали первую помощь и уже на следующий день он начал кушать и свистеть — так эти зверьки ищут свою семью. Зоозащитник пообещал отпустить зверька на волю, обязательно на то место, где его подобрали.