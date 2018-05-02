Челябинец разбил окна сразу нескольких маршруток

В Челябинске задержали 25-летнего мужчину, который палкой разбил окна сразу нескольких маршрутных такси, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Челябинской области.

Парень останавливал маршрутки на пересечении Комсомольского проспекта и улицы имени 40 лет Победы, а потом разбивал палкой окна. Интересно, что останавливал он только автомобили маршрута №56. Сами водители почему-то просто уезжали — никто не пытался остановить вандала.

Полиция задержала хулигана — он оказался пьян. По предварительным данным он поругался с водителем одной из маршруток.

Сейчас устанавливается сумма ущерба.