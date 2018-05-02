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Челябинец разбил окна сразу нескольких маршруток
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Челябинец разбил окна сразу нескольких маршруток 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинске задержали 25-летнего мужчину, который палкой разбил окна сразу нескольких маршрутных такси, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Челябинской области.
Парень останавливал маршрутки на пересечении Комсомольского проспекта и улицы имени 40 лет Победы, а потом разбивал палкой окна. Интересно, что останавливал он только автомобили маршрута №56. Сами водители почему-то просто уезжали — никто не пытался остановить вандала.
Полиция задержала хулигана — он оказался пьян. По предварительным данным он поругался с водителем одной из маршруток.
Сейчас устанавливается сумма ущерба.
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