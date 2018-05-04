Копейская маршрутка врезалась в «ПАЗ» с пассажирами в Челябинске

Маршрутное такси № 172 столкнулось с пассажирским «ПАЗом» в Ленинском районе Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

ДТП произошло около 8 часов утра в пятницу, 4 мая, на пересечении улицы Машиностроителей и Копейского шоссе. По словам очевидцев, на остановке общественного транспорта маршрутка № 172 «Копейск — ЧМЗ» врезалась в частный «ПАЗ» с пассажирами.

На место происшествия прибыли четыре машины «скорой помощи». Автоинспекторы Челябинска факт аварии подтвердили. Пассажиры маршрутки, по предварительным данным, разбили носы. Информации о пострадавших в «ПАЗе» пока нет, однако очевидцы утверждают, что удар при столкновении автомобилей был сильный.