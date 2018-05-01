Как школьница отбила у водителей охоту занимать места для инвалидов 

Кажется, многие автомобилисты плюют на правила. Они постоянно ставят свои машины на специально отведенные для инвалидов места. Так что заметить на таком месте автомобиль без наклейки «Инвалид за рулем» — совершенно обычное дело. Как же справиться с этим? Пока взрослые ломали над этим голову, Настя Велева, ученица 5 класса, придумала потрясающее решение! Под дорожными знаками девочка прикрепила таблички с фотографиями инвалидов и надписью: «Не занимай мое место ни на парковке, ни в жизни». И, знаете, это подействовало! Буквально за неделю количество желающих припарковать свой автомобиль на место для инвалидов заметно уменьшилось!
12-летнюю Настю этот успех очень вдохновил, и она решила и дальше помогать инвалидам справляться с их проблемами и всевозможными жизненными неприятностями.