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Очевидец аварии под Новгородом рассказал подробности страшной трагедии
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Очевидец аварии под Новгородом рассказал подробности страшной трагедии 

360tv.ru 51 минуту назад
Очевидец смертельной аварии на 567 километре автомагистрали Москва — Санкт‐Петербург рассказал телеканалу «360» подробности произошедшей трагедии.
Он заявил, что водитель фуры, которая протаранила на встречной полосе два легковых автомобиля находился в шоковом состоянии.
Фура вылетела на встречную полосу. На лице водителя был виден только шок. Он даже не смог выйти из машины.
— Владимир, очевидец.
Владимир помог прибывшим на место трагедии медикам вытащить водителя Range Rover.
Я помогал вытащить водителя на Range Rover. У него явный перелом ноги
— Владимир, очевидец.
Владимир также уточнил, что погибшему на месте аварии ребенку из Ford Kuga было около трех лет.
Крупная авария, которая унесла жизни трехлетнего ребенка и его отца произошла на федеральной трассе М-10 в районе Трегубово. Водитель большегруза отправил свою машину на встречную полосу, где столкнулся с двумя иномарками.
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