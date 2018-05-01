Очевидец аварии под Новгородом рассказал подробности страшной трагедии

Очевидец смертельной аварии на 567 километре автомагистрали Москва — Санкт‐Петербург рассказал телеканалу «360» подробности произошедшей трагедии.

Он заявил, что водитель фуры, которая протаранила на встречной полосе два легковых автомобиля находился в шоковом состоянии.

Фура вылетела на встречную полосу. На лице водителя был виден только шок. Он даже не смог выйти из машины.

— Владимир, очевидец.

Владимир помог прибывшим на место трагедии медикам вытащить водителя Range Rover

Я помогал вытащить водителя на Range Rover. У него явный перелом ноги

— Владимир, очевидец.

Владимир также уточнил, что погибшему на месте аварии ребенку из Ford Kuga было около трех лет.

Крупная авария, которая унесла жизни трехлетнего ребенка и его отца произошла на федеральной трассе М-10 в районе Трегубово. Водитель большегруза отправил свою машину на встречную полосу, где столкнулся с двумя иномарками.