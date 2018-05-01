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Миллиардер на Rolls-Royce протаранил магазин
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Миллиардер на Rolls-Royce протаранил магазин 

News.ru 46 минут назад
Британский миллиардер на своём автомобиле марки Rolls-Royce въехал в витрину табачной лавки в испанской Мальорке. Отмечается, что стоимость машины составляет 270 тысяч фунтов стерлингов.
Известно, что после ДТП водитель вместе со своими спутницами в бикини бросили машину и скрылись с места инцидента. Менеджер ближайшего к магазину заведения рассказал, что автомобиль чудом не врезался в ресторан, где в тот момент находились порядка 20 человек.
В настоящее время полиция уже установила личность владельца авто и ведёт его поиски.
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