Миллиардер на Rolls-Royce протаранил магазин

Британский миллиардер на своём автомобиле марки Rolls-Royce въехал в витрину табачной лавки в испанской Мальорке. Отмечается, что стоимость машины составляет 270 тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что после ДТП водитель вместе со своими спутницами в бикини бросили машину и скрылись с места инцидента. Менеджер ближайшего к магазину заведения рассказал, что автомобиль чудом не врезался в ресторан, где в тот момент находились порядка 20 человек.

В настоящее время полиция уже установила личность владельца авто и ведёт его поиски.