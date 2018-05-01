Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли беременной женщине добраться до больницы

Сотрудники столичной Госавтоинспекции сопроводили беременную женщину до больницы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Как пояснили в ведомстве, к сотрудникам ГИБДД на 78 км МКАД обратился за помощью взволнованный мужчина, который рассказал, что у его дочери, которая находилась в автомобиле, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.

«Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь. Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила здорового ребенка. Сейчас родители выбирают имя новорожденной дочке. Все члены семьи поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госавтоинспекторы присутствовали при выписке мамы с ребенком из родильного дома. Сотрудники ГИБДД поздравили новоиспеченную маму и пожелали ей и малышке крепкого здоровья и тепла семейного очага, а также преподнесли полезный подарок — детское автокресло.