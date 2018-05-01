На Урале в ДТП погибли два человека и пострадали трое

В результате ДТП в Свердловской области погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.

"По предварительным данным, около в 16.50 водитель автомобиля Ford Focus , двигаясь со стороны Первоуральска, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Hyundai , двигавшимся навстречу. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир Hyundai", — говорится в сообщении.

Пострадали водитель Ford Focus и два пассажира. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что у стрелка спидометра автомобиля зафиксирована на отметке 150 км/ч.

"Также установлено, что с обеих сторон проезжей части стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств", — отмечают в ведомстве.

ГИБДД Первоуральска начала проверку по факту ДТП.