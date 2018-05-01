Ещё
На Урале в ДТП погибли два человека и пострадали трое
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Урале в ДТП погибли два человека и пострадали трое 

Газета.Ru 1 час назад
В результате ДТП в Свердловской области погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.
"По предварительным данным, около в 16.50 водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Первоуральска, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Hyundai, двигавшимся навстречу. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир Hyundai", — говорится в сообщении.
Пострадали водитель Ford Focus и два пассажира. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что у стрелка спидометра автомобиля зафиксирована на отметке 150 км/ч.
"Также установлено, что с обеих сторон проезжей части стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств", — отмечают в ведомстве.
ГИБДД Первоуральска начала проверку по факту ДТП.
Газета.Ru: последние новости
На трассе Москва - Санкт-Петербург из-за массового смертельного ДТП парализовано движение В Кировской области жертвами ДТП стали пять человек Автобус в Омск с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невероятный призыв из Сибири: нам здесь нужен «Гринпис»!32
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение