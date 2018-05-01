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«Лексус» врезался в «Субару» в Заельцовском районе
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«Лексус» врезался в «Субару» в Заельцовском районе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня во второй половине дня в Заельцовском районе в столкновении сошлись автомобили Lexus RX300 и Subaru Impreza.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Lexus двигался со стороны улицы Северной, поворачивал налево на Ереванскую. В свою очередь, Subaru двигалась со стороны Мочищенского шоссе в сторону Северной.
«При повороте, как утверждает сам водитель Lexus, загорелся красный сигнал, начал освобождать перекресток, и Subaru выскочила на красный сигнал светофора», — сообщает «Автоспас».
Водитель Subaru не согласен с такой трактовкой события.
«Водитель Subaru утверждает, что двигался на зелёный, Lexus выехал наперерез при повороте и не пропустил его», — приводят слова водителя аварийные комиссары.
По информации «Автоспаса», никто из участников аварии не захотел признать свою вину.
Сегодня также Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю отчиталось об итогах расследования уголовного дела по крупной аварии на трассе «Чуйский тракт». На скамью подсудимых отправился 58-летний индивидуальный предприниматель — организатор автобусных перевозок по маршруту «Бийск — Новосибирск».
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