«Лексус» врезался в «Субару» в Заельцовском районе

Сегодня во второй половине дня в Заельцовском районе в столкновении сошлись автомобили Lexus RX300 и Subaru Impreza.

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Lexus двигался со стороны улицы Северной, поворачивал налево на Ереванскую. В свою очередь, Subaru двигалась со стороны Мочищенского шоссе в сторону Северной.

«При повороте, как утверждает сам водитель Lexus, загорелся красный сигнал, начал освобождать перекресток, и Subaru выскочила на красный сигнал светофора», — сообщает «Автоспас».

Водитель Subaru не согласен с такой трактовкой события.

«Водитель Subaru утверждает, что двигался на зелёный, Lexus выехал наперерез при повороте и не пропустил его», — приводят слова водителя аварийные комиссары.

По информации «Автоспаса», никто из участников аварии не захотел признать свою вину.