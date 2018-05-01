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Полиция задержала 25-летнего парня, напавшего с битой на маршрутки
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Полиция задержала 25-летнего парня, напавшего с битой на маршрутки 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Днём 1 мая на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы молодой человек подходил с битой к маршрутным такси № 56 и разбивал им стёкла битой. Фотографиями с места ЧП поделился челябинец Александр Кайнов.
— Один чудик останавливал маршрутки с 56-м номером и молча методично бил им окна битой. Те молча уезжали. Три-четыре машины пострадали, — пишет очевидец. — Минут сорок это длилось, никакой полиции. Людям на остановке просто интересно. Продавцы из ларьков тоже наблюдают с улыбкой.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщали, что задержан 25-летний мужчина, он доставлен в отделение полиции.
— По нашей информации, у пешехода завязался словесный конфликт с водителем маршрутки, он взял предмет, похожий на палку, и ударил по стёклам, — прокомментировали в полиции. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта и число пострадавших.
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