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В Тбилиси могут переименовать площадь Революции Роз
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В Тбилиси могут переименовать площадь Революции Роз 

BFM.RU 1 час назад
Площадь Революции Роз в Тбилиси, которая получила это название при прежних властях, могут переименовать в площадь Первой Демократической Республики, передает «Интерфакс».
Как сообщили журналистам во вторник в тбилисском сакребуло (городском законодательном органе), данную инициативу депутаты рассмотрят в среду на заседании комиссии по вопросам символики и названий. Там отметили, что инициатива переименования связана с отмечаемым в нынешнем году в Грузии 26 мая 100-летием со дня основания первой демократической республики.
Площадь была открыта в 1983 году и названа площадью Республики, однако 3 декабря 2005 года она была переименована в площадь Революции Роз. Такое решение было принято прежними властями по случаю мероприятий, связанных со второй годовщиной переворота в Грузии, который привел к отставке с поста президента Эдуарда Шеварднадзе.
Прежние власти также убрали с площади памятник грузинскому царю Давиду Агмашенебели (Давиду Строителю), установив вместо него в 2011 году гигантскую металлическую скульптуру в виде двухколесного велосипеда с двумя рулями с обеих сторон. Проект скульптуры разработал по инициативе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили известный французский художник и архитектор Жан Дюпа.
После смены власти в Грузии в 2012 году некоторые представители новых властей в беседах с журналистами неоднократно высказывали мнение, что на площадь должен быть возвращен памятник Агмашенебели, который в настоящее время находится на въезде в Тбилиси в районе Дигоми.
Между тем официально власти грузинской столицы пока не делали каких-либо заявлений о том, может ли быть возвращен памятник Агмашенебели на прежнее место или нет, а также останется ли на площади скульптура велосипеда с двумя рулями.
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