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В Ростове-на-Дону после столкновения с автобусом №71 погиб мотоциклист
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В Ростове-на-Дону после столкновения с автобусом №71 погиб мотоциклист 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Страшная трагедия произошла на пересечении улицы Малиновского и переулка Машиностроительного. Молодой мотоциклист врезался в автобус №71 и от полученных травм умер.
— Авария произошла сегодня в 14:40. По предварительным данным, водитель автобуса МАЗ выезжал на свой маршрут из АТП и не уступил дорогу мотоциклисту. В результате мужчина вылетел и седла и получил серьезные травмы. Его забрала «скорая», однако довезти пострадавшего живым до больницы так и не удалось, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Водитель автобуса придерживается иной версии. С его слов, не уступил дорогу как раз-таки мотоциклист. Кто виноват в этой истории, сотрудники ГИБДД выяснят в ближайшее время.
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