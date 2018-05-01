В Ростове-на-Дону после столкновения с автобусом №71 погиб мотоциклист

Страшная трагедия произошла на пересечении улицы Малиновского и переулка Машиностроительного. Молодой мотоциклист врезался в автобус №71 и от полученных травм умер.

— Авария произошла сегодня в 14:40. По предварительным данным, водитель автобуса МАЗ выезжал на свой маршрут из АТП и не уступил дорогу мотоциклисту. В результате мужчина вылетел и седла и получил серьезные травмы. Его забрала «скорая», однако довезти пострадавшего живым до больницы так и не удалось, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Водитель автобуса придерживается иной версии. С его слов, не уступил дорогу как раз-таки мотоциклист. Кто виноват в этой истории, сотрудники ГИБДД выяснят в ближайшее время.