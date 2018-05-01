В Брянске грузовик врезался в пятиэтажный дом. Видео

В понедельник, 30 апреля, на автомобильный регистратор попали кадры аварии, произошедшей в Брянске на улице Димитрова. Грузовик Scania потерял управление, съехал с дороги и врезался на высокой скорости в жилой пятиэтажный дом.

К серьезным последствиям авария не привела: на пути тягача пешеходов не оказалось, а дом не получил значительных повреждений. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика, уснул за рулем и, вероятно, не был трезвым.

Виновник ДТП также не пострадал. В настоящее время стражами порядка проводится проверка происшествия.