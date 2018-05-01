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В Брянске грузовик врезался в пятиэтажный дом. Видео
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В Брянске грузовик врезался в пятиэтажный дом. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 30 апреля, на автомобильный регистратор попали кадры аварии, произошедшей в Брянске на улице Димитрова. Грузовик Scania потерял управление, съехал с дороги и врезался на высокой скорости в жилой пятиэтажный дом.
К серьезным последствиям авария не привела: на пути тягача пешеходов не оказалось, а дом не получил значительных повреждений. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика, уснул за рулем и, вероятно, не был трезвым.
Виновник ДТП также не пострадал. В настоящее время стражами порядка проводится проверка происшествия.
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