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ДТП в Приморье: семь человек пострадали
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ДТП в Приморье: семь человек пострадали 

Вести.Ru 32 минуты назад
Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, случившегося в Надеждинском районе Приморского края. Такие данные сообщили представители УВД региона.
Как уточняется, на трассе А-370 столкнулись четыре автомобиля. В результате пострадали семь человек: двое мужчин, две женщины и три девочки.
Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, передает агентство «Интерфакс».
По предварительным данным, причиной аварии стала мокрая от дождя дорога.
По факту произошедшего назначен ряд экспертиз, в настоящее время проводится проверка.
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