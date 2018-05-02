ДТП в Приморье: семь человек пострадали

Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, случившегося в Надеждинском районе Приморского края. Такие данные сообщили представители УВД региона.

Как уточняется, на трассе А-370 столкнулись четыре автомобиля. В результате пострадали семь человек: двое мужчин, две женщины и три девочки.

По предварительным данным, причиной аварии стала мокрая от дождя дорога.

По факту произошедшего назначен ряд экспертиз, в настоящее время проводится проверка.