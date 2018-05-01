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Срочно: Из Парижа поступили сообщения о столкновениях между протестующими и полицией
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Срочно: Из Парижа поступили сообщения о столкновениях между протестующими и полицией 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Париж, 1 мая /Синьхуа/ — Из Парижа поступили сообщения о  столкновениях между протестующими и полицией. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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