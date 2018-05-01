Видео со «Скорой», опрокинувшейся в центре Челябинска, попало в соцсети

Видео и фотографиями со «Скорой», опрокинувшейся в центре Челябинска, жители города поделились в соцсетях.

Вечером 1 мая машина «Скорой помощи», проезжавшая по проспету Ленина в районе площади Революции, попала в ДТП. По свидетльству очевидцев, причиной ДТП стало не столкновение с другим тарнспортным средством, а неудачные действия водителя «Скорой помощи».

«В занос не правильно видимо водила зашёл, угла не дал и ручник поздно дернул», — написал Yaroslove Krushinski. «Тот случай, когда Скорой нужна Скорая», — посчитал пользователь Андрей Камшилов.