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Видео со «Скорой», опрокинувшейся в центре Челябинска, попало в соцсети
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Видео со «Скорой», опрокинувшейся в центре Челябинска, попало в соцсети 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Видео и фотографиями со «Скорой», опрокинувшейся в центре Челябинска, жители города поделились в соцсетях.
Вечером 1 мая машина «Скорой помощи», проезжавшая по проспету Ленина в районе площади Революции, попала в ДТП. По свидетльству очевидцев, причиной ДТП стало не столкновение с другим тарнспортным средством, а неудачные действия водителя «Скорой помощи».
«В занос не правильно видимо водила зашёл, угла не дал и ручник поздно дернул», — написал Yaroslove Krushinski. «Тот случай, когда Скорой нужна Скорая», — посчитал пользователь Андрей Камшилов.
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